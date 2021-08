Vasi še povezuje poceni javni prevoz

Avtobusna linija 70 podjetja Trieste trasporti bo še do konca avgusta in prve dni v septembru (do zaključka veljave poletnega voznega reda) peljala od Vižovelj do Sesljana ter v obratni smeri. Vožnja stane 50 centov, veljavne so tudi enourne, mesečne in letne vozovnice.

Še vedno ostajajo na razpolago pri informativni točki v Sesljanu tudi brezplačne vozovnice, ki jih Občina Devin - Nabrežina nudi krajevnim gostincem in ponudniki turističnih nastanitev, da jih porazdelijo svojim strankam.

Dodatno avtobusno linijo so vzpostavili z namenom, da bi zmanjšali število avtomobilov na sesljanskem nabrežju, pa tudi, da bi izboljšali krajevno mobilnost. »Z Deželo planiramo tudi, da bi prihodnje leto v poletnih mesecih dodali avtobusno linijo, ki bi občinsko ozemlje pokrila v celoti,« je povedal občinski odbornik za turizem in okolje Massimo Romita. Nekdanje avtobusne linije 73 pa doslej niso mogli ponovno vzpostaviti zaradi previsokih stroškov in covidnih razmer.