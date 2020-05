Vavčerji za odpadle gledališke predstave

Danes je gledališče Rossetti prek svoje spletne strani aktiviralo postopek izdajanja vavčerjev za predstave, ki so odpadle zaradi epidemije koronavirusa. V tej prvi fazi bodo do vavčerjev upravičeni tisti, ki so vstopnice kupili pri gledališki blagajni, preko spleta ter pri Ticket Pointu na Korzu Italia in v nakupovalnem centru Torri d'Europa, prihodnji teden pa bodo začeli izdajati tudi vavčerje za imetnike gledaliških abonmajev. Platformo za izdajanje vavčerjev je za Rossetti uredil Marko Peterlin iz podjetja Infordata.

To je prek videokonference včeraj sporočilo vodstvo gledališke hiše. Predsednik Francesco Granbassi se je zvestim obiskovalcem zahvalil za podporo in zaupanje, ki ga je gledališče deležno v teh časih, ob tem pa dodal, da verjame, da bodo še naprej ostali gledališče vseh Tržačanov ter s predstavami razveseljevali takoj, ko bo to spet mogoče.