Več desetin migrantov na poti v Trst

Danes zjutraj je bilo na prometnicah med Miljami in Trstom mogoče opaziti večje število migrantov, ki ob koncu t.i. balkanske poti pešačijo proti mestu. Na hitri cesti nedaleč od katinarskega izvoza jih je osebje podjetja Anas ustavilo kakih trideset. Tam so pričakali obmejno policijo, zraven je bila tudi vojska. Z avtobusom so jih nato prepeljali v mesto.

Manjše skupinice pa so se peš pomikale v bližini univerze. Možno je, da je do navala prišlo po nalivih, ki so migrante zvečer in ponoči začasno zaustavili.

S tržaške kvesture so kasneje sporočili, da so davi prestregli 46 migrantov, vsi so iz Pakistana, med temi je pet mladoletnikov.