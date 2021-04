Več dni živel z mrtvo soprogo

V Ul. San Cilino pri Sv. Ivanu so v sredo popoldne odkrili truplo 70-letne ženske, ki naj bi bila mrtva že več dni. Z njo je bil tudi soprog, ki naj se ne bi sploh zavedal, da je soproga preminula. Reševalci in predstavniki organov pregona, ki so vrata odprli na silo, so intervenirali potem, ko jih je poklical zaskrbljeni sin, ki sicer živi na Poljskem. O tem, da staršev ne vidijo že več dni, sta ga po telefonu obvestila zaskrbljena soseda. Ta sta sicer v preteklih dneh večkrat potrkala na vrata zakoncev Mezgec, a odgovora nista dobila. Slišala sta le lajanje treh psičkov. Ker se jima je zadeva zdela sumljiva, sta telefonsko v kontakt stopila s sinom. Policisti so naleteli na prizor, ki je bil vse prej kot prijeten.