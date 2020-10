Več kot 150 zapuščenih vozil bodo v kratkem odstranili

Zapuščena vozila na območjih okoli stanovanjskih hiš zavoda Ater že dvajset let burijo duhove. A kmalu bodo postala le bled spomin. Občina Trst in zavod sta namreč danes podpisali sporazum in pravilnik o soglasju, na podlagi katerega lahko lokalna policija posreduje na zasebnih zemljiščih Ater in odstrani zapuščena vozila, ki dejansko sodijo v seznam kosovnih odpadkov, lastnikom vozil pa seveda pripiše zasluženo kazen.

Navidezno postranski problem je v letih prerasel v pravno zagonetko, saj je marsikdo, da bi se izognil plačevanju stroškov za razgradnjo vozil, zapustil avtomobil v neposredni bližini ene izmed številnih stanovanjskih hiš družbe Ater, kjer so možnosti za posredovanje lokalne policije po veljavni zakonodaji zelo omejene, birokracija, ki to ureja, pa zelo zapletena. Trenutno je zapuščenih vozil na omenjenih območjih okrog 150. Največ jih je v ulicah Valmaura in Grego.