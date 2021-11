Več kot 21.000 podpisov za »Trst mesto odgovornosti«

Danes ob 12. uri je bilo pod njo že več kot 21.000 podpisov. Število pa se veča iz minute v minuto: poziv, ki sta ga na Tržačane v nedeljo naslovila odvetnica (sicer tudi predsednica Fundacije CRTrst) Tiziana Benussi ter univerzitetni profesor Mitja Gialuz (sicer tudi predsednik jadralnega kluba SVBG), je očitno zadetek v črno. Odgovor prebivalcev mesta, ki je v zadnjih tednih ne po lastni izbiri postalo »prestolnica« nasprotnikov zelenega potrdila in zanikovalcev covida-19, je presenetljiv.

Gre za peticijo, ki opozarja, da je Trst plačal visoko ceno za pandemijo, ki jo lahko premagamo le s skupnimi močmi, glavno orožje proti njej pa predstavlja cepivo. Tisti, ki se borijo proti cepivu in proti covidnemu potrdilu, ne smejo ogrožati zdravja in konec koncev tudi ne svobode državljank in državljanov, da živijo normalno življenje. Peticija kliče k enotnemu in odgovornemu nastopu vseh, ki so se cepili in s tem izkazali veliko solidarnost in državljanski čut. Gialuz in Benussijeva sta objavila prvih sto imen javnih osebnosti, ki so podpisale to zelo odmevno peticijo. Med njimi sta tudi slovenska podjetnika Edi Kraus in Igor Filipcic.

»Trst je znanost, delo, kultura in odgovornost«, se glasi naslov poziva. »Trst je italijanska prestolnica znanosti in se na znanost zanese,« med drugim piše v peticiji, ki je na voljo na spletnem portalu change.org, »cepljenje nam vrača svobodo«. Peticijo je mogoče podpisati tudi z elektronskim sporočilom na naslov appelloatrieste@gmail.com.

Peticijo lahko podpišete tukaj.