Več kot 30 tisoč evrov za gorske reševalce v Petrinji

Skoraj leto dni po potresu, ki je uničil hrvaško mesto Petrinja, je Hrvaška skupnost v Trstu hrvaškim gorskim reševalcem darovala več kot 30 tisoč evrov za nakup opreme za reševalne akcije. Vsoto je hrvaški skupnosti prispevalo več kot 300 darovalcev. 23. septembra jo je predsednik Hrvatske zajednice Damir Murković na sedežu hrvaške gorske reševalne službe simbolično izročil predsedniku hrvaških gorskih reševalcev Josipu Graniću.

Hrvaška skupnost v Trstu je organizirala nabiralno akcijo, da bi pomagala Hrvatom, ki jih je 29. decembra lani prizadel hud potres v Petrinji. Ta je poleg porušenih hiš zahteval več smrtnih žrtev in poškodovanih. Vsoto so gorski reševalci namenili nakupu primernih jopičev in oblačil, nosil, svetilk, električnega generatorja in druge gorske opreme.