Več kot petnajst tisoč ur spletnih vsebin

Fedrigova odločitev ne zadeva samo dijake prvo in drugostopenjskih srednjih šol. Tudi večina študentk in študentov bo ponovno sedlo pred zaslon domačega računalnika. Tržaška univerza namreč obvešča, da bodo od ponedeljka do 21. marca predavanja potekala ponovno na daljavo. 755 profesorjev bo svojim študentom ponudilo kar 15.500 ur spletnih vsebin.

V živo bodo lahko študentje lahko sodelovali pri laboratorijskih in raziskovalnih dejavnostih, didaktičnih dejavnostih za pripravo na doktorat, magistrski študij in specializacijo ter opravljali delovno prakso. Prav tako v živo bodo potekala predavanja Oddelka za medicino in kirurgijo, a le za študente, ki so že prejeli drugi odmerek cepiva proti covidu-19 ali so koronavirusno bolezen preboleli. Vstop v čitalnice in knjižnice bo v omenjenem obdobju prost.

»Tudi med tretjim valom pandemije bo tržaška univerza svojim študentom zagotovila neprekinjeno didaktično dejavnost. Profesorji vseh oddelkov so ponovno sprejeli izziv in dokazali veliko pripravljenost pri oblikovanju alternativnih metod podajanja vsebin na daljavo,« je v tiskovnem sporočilu izjavil rektor tržaške univerze Roberto Di Lenarda.