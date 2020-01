Več posluha in medsebojnega spoštovanja

Začetek leta je običajno čas obračunov in želja, čas ocen o prehojeni poti in načrtovanja planov za prihodnost. S kančkom grenkobe zaradi političnih spodrsljajev in pomanjkljivosti, ki so zaznamovali leto, ki je za nami, sta občinska svetnika Valentina Repini (Demokratska stranka) in Igor Svab (Stranska Slovenske skupnosti) potegnila črto pod opravljenim, postregla s svojimi pogledi in nakazala pot, ki jo bosta z občinskih svetniških vrst ubrala v novem letu 2020.

»Želim si, da bi leto, ki se začenja, spremenilo odnose znotraj politike, ki je vse bolj usmerjena v populizem, kjer ni več prostora za normalno soočanje med večino in opozicijo. Politična dialektika je namreč povsem odpovedala,« je med drugim ugotavljal Igor Svab in spomnil, da sta v svojih poslanicah tako italijanski kot slovenski predsednik republike ocenila, da bi morala biti politika resen sogovornik in nase prevzemati odgovornosti.

»Večina v občinskem svetu dokazuje, da nima posluha do predlogov opozicije, zlasti ob diskusiji proračuna, je dodala Valentina Repini. Aprila je osvojila le dva dnevna reda, ki sta ju predlagala slovenska svetnika, in sicer tistega o obnovi sanitarij na osnovni šoli Finžgar v Barkovljah in tistega o preureditvi dveh učilnic v stavbi v Ul. Caravaggio 6 za licej Slomšek. Za potrebna javna dela na vzhodnem in zahodnem Krasu pa še niso dozoreli časi, najbrž«; je med drugim povedala Valentina Repini.