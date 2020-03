Več požarov med Nabrežino in Briščiki

Danes popoldne malo po 15. uri je zagorelo na treh območjih med Nabrežino in Briščiki vzdolž železniške proge. Ogenj je v glavnem zajel kraško gmajno in grmičevje ter nekaj gozdne površine. Gorelo je v bližini plastične proge za smučanje v Nabrežini, na območju Križa in pri Briščikih v bližini inštituta OGS. Vmes je bilo več manjših požarov. Na kraj so prihiteli gasilci, ki so glavnino ognja že pogasili, trenutno še poteka gašenje zlasti na območju pri Briščikih, kjer so morali tudi premestiti kontejner inštituta OGS z vnetljivimi snovmi. Zaradi gašenja so izklopili električni tok na železniški progi.

Po prvih podatkih kaže, da so požar po vsej verjetnosti sprožile iskre med prehodom vlaka, so povedali gasilci.