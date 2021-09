Več tisoč demonstrantov proti covidnemu potrdilu

Na tisoče ljudi vseh starosti (policijski viri navajajo 8000 ljudi) se je danes dopoldne zbralo na Trgu Riborgo, da bi demonstriralo proti covidnemu potrdilu. Z avtodomom na čelu in glasnim geslom No Green pass je množica krenila po Korzu Italia in začela daljši shod, ki se bo vil po glavnih ulicah tržaškega mestnega središča.

Protestniki izražajo solidarnost zdravstvenim in drugim delavcem, ki nimajo omenjenega potrdila in so jim zato delodajalci začasno prekinili delovno razmerje. Pa tudi študentom, ki brez potrdila nimajo vstopa na univerze. Solidarnost so ob začetku shoda izrazili Ugu Rossiju, županskemu kandidatu gibanja 3V, ki je bil v torek vpleten v incident s karabinjerji pred svetoivansko pošto, čigar sojenje po hitrem postopku se bo nadaljevalo 27. oktobra.