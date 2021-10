Več tisoč udeležencev proti covidnemu potrdilu

19.22: V Ul. Campi Elisi so se spomnili dogodkov izpred tedna, ko je policija s silo napadla protestnike. V soboto vabijo vse k Sv. Jakobu, kjer bodo potekale skupščine, na katerih se bodo pogovarjali o stanju na delovnem mestu in povabili k solidarnosti, do zaposlenih, ki so ostali brez plače zaradi vladnega izsiljevanja s covidnim potrdilom.

17.35: S šentjakobskega trga je ob 17. uri enoglasno odmevalo skandirano vzklikanje li-ber-tà in na različnih koncih so skupine intonirale pesem La gente come noi non molla mai. Ljudje so iz nahrbtnikov vlekli doma, na rjuhah izdelane transparente, s pozivi k pravici do dela, do svobodnega mišljenja in proti diktaturi covidnega potrdila, pa tudi to, da je zdravo dvomiti. Visoko so dvigali transparent šola proti gp in podobne. V soboto napovedujejo skupščine.

Sprevod protestnikov proti covidnemu potrdilu je s šentjakobskega trga ob 17.30 krenil proti Ul. San Marco, kjer se bo nato po Ul. Campi Elisi, Schiaparelli in Lochi spustil do nabrežja Grumula oz. Gulli vse do Trga Venezia.