Večerne pravljice za dobrodošlico

Na dolinski večstopenjski šoli Josipa Pangerca se pripravljajo na večerna snidenja ob pravljici. Petošolce osnovnih šol in prvošolce nižje srednje šole od danes dalje vabijo, da se ob 20.30 povežejo na platformo Google Meet in prisluhnejo zgodbam, ki jih bodo profesorji in drugo šolsko osebje pripovedovali v živo.

»Na mednarodni dan otrokovih pravic smo se odločili, da bomo naše prvošolke in prvošolce ter bodoče dijakinje in dijake obdarili s pravljicami. Poleg hospitacij, ki jih profesorji izvajajo na osnovnih šolah, so pravljice lahko prijetno vabilo k spoznavanju nižje srednje šole Simona Gregorčiča v Dolini,« je pojasnila profesorica Sanja Širec.

Naslednjih štirinajst večerov bodo šolski eter googlove platforme zasedale zgodbe o jeziku, glasbi, naravoslovju, matematiki in drugih temah, ki so povezane s šolskim predmetnikom. Dva tedna spletnega pripovedovanja so sicer le uvod v morda daljše obdobje večernega pripovedovanja. Za naslednje šolsko leto, ko bodo izredne razmere mimo, pa na šoli že načrtujejo Noč pravljic.