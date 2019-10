Večtisočglava množica počastila spomin na preminula policista (video)

Več tisočglava množica je v soboto v poznih popoldanskih urah počastila spomin na umrla policista Pierluigija Rotto in Mattea Demenega, ki sta bila ubita v četrtek popolne na tržaški kvesturi po silovitem streljanju.

Za vse v rožnovenski cervki ni bilo prostora, zato je množica na bakladi s svečami zapolnila vse ulice v njeni bližini. Tu so se zbrali prijatelji, kolegi in nasploh meščani, ki so globoko tišino prekinili samo z večkratnim ploskanjem.

Maše so se udeležili svojci, ugledni politiki in kolegi, ki so s skupnim vzklikom tudi potrdili, da bo spomin na ubita kolega ostal vedno živ.