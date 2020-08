»Vedno rečem grem domov, tudi ko pridem sem«

Mario Kravanja smo spoznali na njenem domu na Opčinah, kamor se že od malih nog zelo rada vrača nekaj mesecev na leto. Opčine so dom njenih prednikov, v resnici pa tudi njen drugi dom. Maria Kravanja je umetnostna zgodovinarka; za svojo doktorsko disertacijo je preštudirala prav umetnost medvojnega obdobja v Trstu. Poleg tega poučuje na Pedagoški fakulteti v Gradcu. Je tudi pesnica, pri Pavlovi hiši je izdala svojo pesniško zbirko Pesmi s Krasa / Gedichte aus dem Karst / Poesie dal Carso. Ima tudi zanimivo družinsko zgodbo, ki je tesno povezana s partizanstvom pri nas.

Na njenem openskem vrtu pod trto, ki nam je delala prijetno senco, smo se pogovorili o njeni družinski zgodbi, o umetnosti in še marsičem. Z Mario smo se pogovarjali v italijanščini, čeprav je nekaj besed tu pa tam povedala tudi v slovenščini, ki se jo uči že nekaj let.

Rodili ste se v Gradcu in tam tudi vedno živeli?

Res je, rodila sem se v Gradcu. To je bilo februarja, julija pa sem že bila tukaj. Dedek in babica sta stalno živela med Avstijo in Opčinami, jaz pa sedaj preživljam približno eno tretjino leta tukaj.

Trst in Opčine sta dom vaših dedkov, pa vendar sta tudi malo vaš dom?

Več kot samo malo. Vedno rečem »grem domov« (je dejala v slovenščini op. a.), ko grem v Gradec, ampak tudi ko pridem sem.

Nam lahko poveste zgodbo vašega dedka in babice, ki sta se preselila v Avstrijo?

V ozadju te je zgodba monarhije. Dedek je bil rojen v Trstu, družina pa izhaja iz okolice Bovca (tam je veliko ljudi po priimku Kravanja). Njegova družina je bila zelo številčna, bilo je enajst otrok. Po prvi svetovni vojni so se preselili v Avstrijo, saj je bil moj pradedek zaposlen na avstrijski železnici. Takrat se ni reklo, da »ostanem v Trstu in bom našel drugo delo,« zato so šli tja, kjer je imel pradedek službo. Dedek se je potem vrnil sem za zaposlitev, moja babica je prav tako živela tukaj in sta se spoznala. Potem pa so se zaradi dela preselili v Beljak, kjer je bil dedek že prej. Od marca do novembra so bili tukaj, dokler ni bilo burje (smeh op. a.), potem pa so se selili v Beljak in so pol leta preživljali tam.