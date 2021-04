Vedno več morskih klobukov (foto in video)

Pred dnevi smo poročali o množici morskih klobukov ali klobučnjakov, ki jih je morski tok prinesel do tržaške obale. Danes pa se je njihovo število še povečalo, pred mestnim nabrežjem se je tovrstnih meduz nabralo na stotine. Po besedah morskega biologa Vinka Bandlja z inštituta za oceanografijo in eksperimentalno geofiziko OGS pa še vedno ne gre za posebno anomalijo. »Roji meduz v našem morju niso nekaj nenavadnega, kvečjemu so se v zadnjih letih podaljšala obdobja, ko je ta pojav viden,« je povedal. Meduze prenašajo morski tokovi, same ne morejo spremeniti smeri, ob obali pa pogosto poginejo, ker ne najdejo druge poti. Zelo visoke koncentracije teh živali pripomorejo k lažjemu razmnoževanju, v obdobjih, ko meduze spuščajo v vodo gamete.