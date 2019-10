Veličastna ladja Amerigo Vespucci vabi obiskovalce

Veličastna ladja Amerigo Vespucci, ki ji pravijo »najlepša jadrnica na svetu«, je včeraj devetnajstič priplula v Trst. Lepotica bo na Pomolu Bersaglieri privezana vse do nedelje, do takrat pa bo jadrnica italijanske mornarice gostila več dogodkov, seveda pa tudi radovedne obiskovalce. Ogledi bodo možni še jutri med 10. uro in 12.30 ter med 14. in 18. uro, v soboto med 14. in 18. in v nedeljo med 9.30 in 13. uro.

Jadrnico, ki meri 101 meter v dolžino, dobrih 15 metrov v širino in z najvišjim jamborom 54 metrov v nebo, so splavili leta 1931 in še danes služi izobraževanju mladih mornarjev pomorske akademije v Livornu.

Regata monotipov Venezia Giulia Collio cup – Jadralci jadralnih kubov v zalivu se bodo pomerili na monotipih tipa J40. Med njimi tudi TPK Sirena s skiperjem Robertom De Lucio in JK Čupa s skiperjem Mirkom Juretičem.

Nevihta na Fastnetu leta 1979 v filmu – Danes bodo v muzeju Revoltella ob 19.30predstavili dokumentarni film o regati Fastnet, ko jo je leta 1979 prizadela mogočna nevihta. Dogodek je v fotografski objektiv ujel tržaški fotograf Franco Pace, pripovedovalčevo vlogo pa je tokrat prevzel Paolo Rumiz.