Velik gospodarski in znanstveni potencial

Danes se je zaključil štiridnevni obisk Furlanije - Julijske krajine mehiškega veleposlanika v Italiji Carlosa Eugenia Garcíe de Alba Zepeda, ki je predvsem v Trstu naletel na številne možnosti razvoja bilateralne gospodarske in znanstvene izmenjave.

Veleposlanik je sicer Trst že poznal, saj je študijska leta preživel v mestu v zalivu. Tudi potencial mesta mu je bil že delno znan. »Obiskal sem sinhrotron in ugotovil, da se iz Elettre takoj razume, kako hiter je razvoj znanstvenega raziskovanja na tem območju. Želim, da so pri tem razvoju prisotni tudi mehiški raziskovalci. Obenem bom primer Elettre posredoval rojakom v domovino,« je povedal veleposlanik na srečanju z novinarji, potem ko ga je v tržaški mestni palači sprejel odbornik Michele Lobianco, dopoldan pa je preživel v družbi Sergia Barela in Diega Bravarja, podpredsednikov zveze Confindustria Alto Adriatico.

V središču pozornosti je v teh dneh bilo vsestransko sodelovanje med Mehiko in Furlanijo - Julijsko krajino po nedavnem sporazumu za prosto trženje, ki ga je srednjeameriška država podpisala z Evropsko unijo ter z Združenimi državami Amerike in Kanado.

Mehika velja za drugo latinskoameriško ekonomsko silo, kjer je demografska rast višja od japonske. S 126 milijoni prebivalcev je deseta najbolj obljudena država na svetu. Italija pa je med evropskimi državami druga na mehiškem seznamu poslovnih partnerjev. Bilateralna trgovinska izmenjava je v zadnjih štirih letih še narasla, kar dokazuje, da sta obe državi pripravljeni na nove investicije.