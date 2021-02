Velikanke druga ob drugi na popravilu

Tržaška ladjedelnica pri bazenu sv. Marka gosti v tem obdobju večje in manjše ladje za križarjenje, velike jahte in trajekte, ki so v popravilu ali enostavno čakajo na plovbo. Sanjskih počitnic si v času pandemije namreč nihče ne sme privoščiti, so pa te ladje za prebivalce bližnjih četrti prava paša za oči.

Za velikanke in manjša plovila skrbi družba Fincantieri, ki je sicer večino ladij, ki tu počivajo, tudi zgradila. V tržaški ladjedelnici pravkar opravlja redno vzdrževanje dveh ladij ladijskega operaterja Viking, to sta Viking Sea in Viking Orion. Obe so zgradili v tržiški ladjedelnici, plujeta pa od leta 2016 oz. 2018. Viking Sea je dolga 228 metrov in med plovbo sprejema do 930 potnikov, tako kot njena mlajša sestra Viking Orion, ki razpolaga s 465 kabinami z balkonom.

Pravi orjakinji pa sta ladji za križarjenje družbe MSC Musica in Seaside. Tudi v tem primeru gre za dvojni podvig tržiške ladjedelnice družbe Fincantieri. Prvo so decembra privezali pri sv. Marku. Druga je v Tržaški zaliv ponovno priplula 25. januarja. Ladja MSC Seaside je sicer Tržačanom že dobro znana, saj je prvič krenila na daljšo pot leta 2017 prav izpred pomorske postaje na Pomolu Bersaglieri in izpeljala svoje krstno potovanje na Japonsko. 323 metrov dolga ladja tehta 153.516 ton in lahko sprejema do 6592 ljudi, od katerih je lahko največ 2066 potnikov oz. gostov. V ladjedelnici sv. Marka je privezana na mestu, kjer je do pred kratkim plavala ladja Enchanted Princess družbe Princess Cruises.