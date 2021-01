Velike naložbe v Staro pristanišče in tržaško luko

Če bo šlo vse po načrtih, bi lahko Trst prejel skoraj pol milijarde evrov javnega denarja za naložbe v pristaniško logistiko in urbano regeneracijo Starega pristanišča. Za slednje naj bi namenili 67 milijonov evrov, za rast in razvoj pristanišča pa kar 388 milijonov evrov. Sredstva naj bi prišla iz evropskega sklada za okrevanje, ki Italiji namenja 173 milijard evrov, naložbeni načrt pa sta v Rim že poslala tako pristaniška uprava kot tudi Občina Trst.

Pa začnimo pri slednji. Občina Trst je naložbeni načrt sestavila potem, ko je minister za kulturo Dario Franceschini novembra deželnemu svetniku iz vrst DS Francescu Russu potrdil, da bi lahko prenovo Starega pristanišča financirali tudi s sredstvi iz evropskega sklada za okrevanje. Trst so namreč uvrstili med turistično-kulturne atrakcije, ki bi jih bilo mogoče ovrednotiti v okviru sklada za okrevanje gospodarstva po pandemiji. Še več, Trst se je znašel na seznamu devetih italijanskih mest, v katerih bi bilo mogoče izpeljati projekte za ovrednotenje arhitekturne dediščine. Za ta program bi vlada skupno namenila 890 milijonov evrov.

Pristojni občinski oddelek je v ta namen sestavil naložbeni načrt v vrednosti 67 milijonov evrov in dokumentacijo poslal v Rim. Odločevalci so prispeli projekt ocenili pozitivno in mesto uvrstili na drugo mesto (od skupno devetih) potencialnih kulturnih in turističnih zanimivosti. Pred Trstom so se tako znašle le Benetke s projektom razvoja in potenciranja dejavnosti Beneškega bienala. Za njim pa Turin, Milan, Genova, Firence, Rim, Bari in Palermo z raznolikimi in ambicioznimi projekti.