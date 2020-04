Velikonočna maša iz Rojana letos tudi po TV

Tradicionalna slovenska nedeljska, v tem primeru praznična maša, ki bo v nedeljo dopoldne, na praznik velike noči, ob 9. uri v župnijski cerkvi sv. Mohorja in Fortunata v Rojanu, letos ne bo predvajal le Radio Trst A, ampak tudi slovenski televizijski program RAI. Vest so danes potrdili v uredništvu informativnih oddaj slovenskega oddelka deželnega sedeža RAI, medtem ko se še preverja možnost, da bi na veliko soboto zvečer predvajali vstajenjsko bogoslužje v Slovenskem pastoralnem središču v Ul. Risorta.

Kot je znano, v tem času pandemije koronavirusa maše in verski obredi sicer potekajo, a brez udeležbe ljudstva, zato so v nekaterih župnijah poskrbeli za prenos po spletu oz. družabnih omrežjih. To se je med drugim zgodilo na Repentabru in Opčinah, kjer so na cvetno nedeljo že predvajali mašo po Facebooku, prav tako so oz. bodo predvajali obrede velikega tedna in velikonočno slavje: na Repentabru danes ter na veliki petek in veliko soboto ob 20. uri, v nedeljo pa bo velikonočna maša ob 10. uri (vse na Facebook profilu župnika Antona Bedenčiča). Na Opčinah pa bo v živo po Facebooku (na profilu kaplana Metoda Ogorevca) na veliki petek ob 19. uri potekal križev pot v slovenskem in italijanskem jeziku, na veliko soboto ob isti uri pa blagoslov velikonočnih jedi s slovensko mašo na velikonočno vigilijo. V nedeljo bosta maši ob 10. uri v slovenskem, ob 11. uri pa v italijanskem jeziku.

Na splet se bo preselil tudi tradicionalni križev pot, ki ga na veliki petek prireja Slovenska zamejska skavtska organizacija. Križev pot bodo predvajali ob 18.30 na spletni strani www.szso.org.