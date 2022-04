Velikonočni konec tedna razveselil osmičarje

Če je epidemija covida-19 v zadnjih dveh letih prekrižala načrte glede praznovanja velike noči, je bila letos slika popolnoma drugačna. Ljudje so končno začeli spet brezskrbno potovati, tržaški hoteli so bili pretekli konec tedna skoraj v celoti zasedeni, rekorden obisk je zabeležil tudi Miramarski grad, gostje pa so se končno spet vrnili v osmice. Slednje so bile pretekli vikend polne, kar je pomenilo lepo zadoščenje po dveh izredno napornih letih, ko so bila vrata osmic dobesedno zaprta. Da so letos spomladi s prekinitvijo izrednih razmer lažje zadihali in da so korak bližje življenju, kot smo ga bili vajeni pred koronačasom, so potrdili osmičarji, ki smo jih danes poklicali in vprašali, če so zadovoljni s prazničnim konec tedna. Vsi so izredno veseli, da so lahko vendarle začeli delati in streči stranke tako, kot se šika.

Ivan Coretti, ki vodi osmico v Lonjerju, je dejal, da so pretekle dni zabeležili odličen obisk. In če so v nedeljo med gosti prevladovali zlasti turisti, so današnji dan v osmici krojili Tržačani. V teh dneh sta bili v Lonjerju istočasno odprti kar dve osmici. Tudi David Sardo, ki vodi osmico Sardo v Samatorci, je bil zadovoljen s prometom. »Po dveh letih čakanja na goste smo jih končno dočakali. In vesel sem, da so se vrnili v velikem številu. Na roko nam je šlo tudi vreme, ki sicer ni bilo toplo, je bilo pa sončno,« je povedal osmičar, ki je sem pa tja sprejel tudi kakšnega turista.

Rekorden obisk je pretekle dni zabeležil tudi Miramarski grad s parkom, ki v zadnjih letih pod vodstvom direktorice Andreine Contesse doživlja pravo renesanso. Od petka do včeraj je grad obiskalo skoraj deset tisoč obiskovalcev, števci prehodov parka pa so se ustavili pri številki 25 tisoč.