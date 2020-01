Vendarle tudi »vesel božič«

Rečeno storjeno, četudi z zamudo, kajti božič je že krepko za nami. Pa vendar se je na fasadi palače Trgovinske zbornice za Trst in Gorico na Borznem trgu pojavilo tudi voščilo v slovenščini. Praznično svetlobno projekcijo brez slovenskega voščila so posodobili 2. januarja.

Trgovinska zbornica za Trst in Gorico se je 28. decembra odzvala na članek v Primorskem dnevniku o praznični svetlobni projekciji na fasadi palače na Borznem trgu z božičnimi voščili v številnih jezikih, ne pa v slovenščini. Šlo je za tehnični spodrsljaj, so pojasnili in se zavzeli za čimprejšnjo ureditev.