Venezuelka slavila na pesniškem natečaju Devinski grad

Kljub pandemičnim razmeram in smrti gospe Gabrielle Valera Gruber, duše natečaja, se je uspešno zaključil 17. pesniški natečaj Devinski grad, najpomembnejše mednarodno pesniško tekmovanje za mlade poete, ki ga podpira državna komisija Unesca. Žirija je prejela skoraj 2000 poezij iz petdesetih držav v petindvajsetih jezikih. Mlade pesnike je navdihoval stavek There, where music is born (Tam, kjer se rodi glasba). Natečaj prireja združenje Poezija in solidarnost v sodelovanju s predsestvom Republike Italije in princem Carlom Turn Und Taxisem.

Absolutno prvo mesto na natečaju in nagrado v višini 1000 evrov si je s poezijo I would like to detach from everything (Rada bi se od vsega oddaljila) zagotovila Venezuelka Michela Lagalla Signorile. Drugo mesto in 750 evrov vredno nagrado si je zagotovila Italijanka Giulia Bassoli s poezijo Il grano canta sottovoce. Bronasta medalja in nagrada v višini petsto evrov pa je šla v roke Slovenke Sare Širnik, ki je predstavila poezijo What remained was a wild sound(Kar je ostalo je divji zvok). Posebno nagrado si je prislužila Makedonka Iva Damjanovski s poezijo 13. marec, ceste v Sieni. Žirija je podelila tudi celo serijo plaket. Plaketa UNESCA je šla v roke Italijanke Milene Cicatiello, plaketa Alut pa Italijanu Polu Zerman in Kitajki Chen Yunyi. Najmlajša nagrajenka pa je komaj 12-letna pesnica Maria Tzouraki iz Grčije, ki si je s svojo poezijo Tam kjer se rodi glasba prislužila nagrado za mlade pesnike Sergio Penco. Žirija je nagradila tudi najboljša dramska dela in šolske projekte.