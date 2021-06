Na glavni državni cesti št. 14 je danes okoli 17.40 pri Devinu malo po lokalu s kegljiščem (Bowling) v smeri proti Tržiču prišlo do verižnega trčenja, v katerega so bili vpleteni trije avtomobili in skuter. Kaže, da se je v nesreči voznik skuterja poškodoval, saj so ga reševalci službe 118 prepeljali v katinarsko bolnišnico, medtem ko so gasilci z Opčin zavarovali vozila in prizorišče. Okoliščine trčenja preiskujejo karabinjerji.