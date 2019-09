»Verjamem v mlade in v njihovo bitko za okolje«

»Znanost in raziskovanje sta skrivnosti uspeha,« je dejal italijanski minister za šolstvo Lorenzo Fioramonti, ki se je danes dopoldne mudil na slovesni predstavitvi raziskovalne ladje Laura Bassi. Mogočni ledolomilec ga navdaja z upanjem, da je vlaganja v ta ključna področja le mogoče in da lahko postane Italija celo vodilna v tem sektorju.

Ni skrival, da je težav in izzivov nič koliko. »Prejšnje vlade dvajset let niso vlagale v šolstvo, kar je danes še bolj kot očitno. Verjamem pa v mlade in sem navdušen nad množično udeležbo mladih na tretji globalni podnebni stavki. Zelo sem ponosen na dijake in študente, ki so se odločili, da prihodnost okolja postavijo v središče politične pozornosti svetovnih voditeljev,« je med drugim razčlenil Fioramonti, ki je funkcijo ministra prevzel pred manj kot mesecem dni. Obiskal je tudi znanstveno prireditev Trieste Next, na prefekturi pa se je sestal z ravnatelji in ravnateljicami Dežele FJK.