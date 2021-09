Verske podobe namesto bombe

Prejšnji petek so varnostniki tržaškega sodišča na enem od hodnikov sodne palače opazili sumljiv paket in takoj sprožili alarm. Na kraju so nemudoma posredovali gasilci in bombni tehniki policije, ki so na njihovo veliko presenečenje ugotovili, da je bila škatla polna sveč, svetih podobic in religijskih besedil. Ravno cilindrske sveče, ki so bile na prvi pogled podobne eksplozivnim tulcem, so vzbudile skrb varnostnikov sodišča. V škatli so našli tudi listič, na katerem je pisalo, da je vsebina paketa namenjena »skupnosti sodišča v Trstu«.

Takoj je stekla preiskava, ki jo je vodil namestnik glavnega tržaškega tožilca Massimo De Bortoli. Preiskovalci so natančno analizirali posnetke varnostnih kamer in ugotovili, da je v sodno palačo vstopila gospa s kirurško masko na obrazu in na hodniku odložila sumljiv paket. Tožilstvo je nemudoma odredilo hišno preiskavo na domu 60-letne tržaške občanke, pripadniki specialne enote policije DIGOS so pri njej našli oblačila, ki jih je nosila med akcijo na sodišču, in večjo količino verskih predmetov, ki so bili enaki tistim iz sumljivega paketa. Gospa se je hitela opravičevati, da dejanje ni bilo zlonamerno, izgovarjala se je, češ da je hotela s podobami svetnikov in svečami le obdariti uslužbence sodišča in »jim tako izkazati hvaležnost za njihovo dragoceno delo«. Opravičila očitno niso zalegla, tožilstvo je 60-letnico ovadilo: bremeni jo sum kaznivega dejanja grožnje in sprožanja alarma.