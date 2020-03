Versko življenje v času koronavirusa

Epidemija koronavirusa ni prizanesla niti tržaškemu verskemu življenju. Tako kot vse druge dogodke, so tudi maše tako med tednom kot ob nedeljah ter ostale verske obrede in podeljevanja zakramentov odpovedali oz. potekajo za zaprtimi vrati, v slučaju porok, pogrebov in krstov pa ob udeležbi najožjih svojcev. Nadškof Giampaolo Crepaldi je na vernike naslovil pismo z napotki glede evharistične daritve in zakramenta sprave, poleg tega spodbuja tudi k prakticiranju nekaterih pobožnosti, kot sta pokora in duhovno občestvo.

Kako pa vse to doživljajo v slovenski verski skupnosti na Tržaškem? Anton Bedenčič, nadžupnik na Repentabru in rektor tamkajšnjega Marijinega svetišča ter škofov vikar za slovenske vernike tržaške škofije, pravi, da je pri vernikih čutil željo, da bi se lahko zbirali kot skupnost, dogaja se, da mnogi začenjajo tudi sami zvečer brati evangelij. To je lahko tudi priložnost, da človek razmišlja o svojem življenju, o smislu in potem tudi, ko bo mogoče in kjer je potreba, da stopi drugim v pomoč, pravi Bedenčič.

Dušni pastir za slovenske vernike v Rojanu in Barkovljah Franc Vončina meni, da je odsotnost javnih verskih obredov »posebne vrste post«. Sam spodbuja k branju verskih besedil in molitev po spletu, pomembno je, da se krščanska skupnost oz. družina združi pri skupni molitvi.

Tudi za članico slovenske verske skupnosti pri Sv. Ivanu Ivico Švab je sedanje stanje lahko priložnost za poglobitev vase, poglobitev odnosa Bogom in drugimi ljudmi, medtem ko Andrej Štekar, župljan z Opčin, poudarja potrebo, da morajo cerkve zlasti v tem času biti odprte za osebno molitev.