»Veselila se je življenja«

Okoli 20 znancev in prijateljev se je s cvetom v roki sinoči udeležilo baklade za pogrešano Liliano Resinovich, ki jo je organiziral prijatelj iz mladostnih let Fulvio Cavalero. Manjša množica se je zbrala pred svetoivansko cerkvijo, kjer so bili poleg lokalnih medijev tudi predstavniki državnih medijev, ki z veliko pozornostjo spremljajo tržaško »kriminalko«. Spominskega dogodka se je udeležil tudi soprog pogrešanke Sebastiano Visintin, ki je šele danes popoldne od novinarjev izvedel, da se bodo spomnili njegove žene Lili. Prišel je in televizijskim novinarjem še enkrat ponovil svojo zgodbo o njegovem in Lilianinem življenju ter izjavil nekaj težkih obtožb na račun Lilianinega prijatelja Claudia Sterpina. Ko so se žarometi državnih medijev ugasnili, je spominski shod zapustil. Baje zato, ker je v enem od gledališč moral narediti fotografsko reportažo.

Organizator Fulvio Cavalero je novinarjem zaupal, da je povabil Tržačane na zelo diskreten način in da njegov cilj ni bil pripraviti množičnega shoda. »Sprva sem z baklado želel spodbuditi pristojne službe, da začnejo bolj aktivno iskati Liliano. Medtem je prišlo do odkritja trupla ženske, za katerega sem prepričan, da je Lilianino. Kljub temu nisem želel odpovedati baklade,« je dejal Cavalero, ki ne verjame v možnost, da bi lahko Lili naredila samomor. Kot je spomnil, je bila Liliana ženska, ki se je veselila življenja. »Vsak trenutek je uživala,« je dejal in dodal: »Liliana, ki jo sam poznam, se ne bi nikoli prostovoljno oddaljila brez predhodnega obvestila. Lahko bi se tudi vsega naveličala in se odločila za krajši odklop, a tega ne bi naredila na tak način. Imela je prijatelje in sorodnike, za katere ji je bilo mar. Prepričan sem, da bi jim povedala, kam gre,« je še dejal prijatelj.