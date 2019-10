Vetrovi bodo izjemno šibki

Vreme na jutrišnji Barcolani bo deloma podobno včerajšnjemu in današnjemu, šlo bo v glavnem za kolikor toliko prijetno, zlasti pa za zelo umirjeno jesensko nedeljo. Za razliko od včeraj in danes pa bodo vetrovi še šibkejši in bo manj sonca. Velika stanovitnost, ki jo povzročata zelo soliden in obsežen anticiklon nad Sredozemljem ter zadrževanje zelo toplega zraka visoko nad nami (ničla bo na višini okrog 4000 metrov), bo namreč imela za posledico stagniranje ozračja in kopičenje vlage. Zato bodo vsaj občasno nebo prekrivali oblaki.

Zaradi enakomernega zračnega tlaka bodo vetrovi šibki, kaj več od krajevnih sapic ne gre pričakovati. Mestoma bo za jadralce šlo tudi za pravi »lov na veter«, saj ne gre izključiti, da bo ponekod na regatnem polju lahko občasno nastalo brezvetrje.

Regata bo verjetno na moč podobna najbolj »počasnim« zgodovinskim Barcolanam. Odločilno vlogo na regatnem polju bosta imeli tehnologija in konstrukcija jadrnic, v prednosti bodo plovila z mogočnejšimi jadri in višjimi jambori, ki bodo lovila zrak tudi več deset metrov nad morjem in za katere že majhna sapica zadostuje, da lahko razvijejo čedne hitrosti. Ob šibkih vetrovih namreč že nekaj deset metrov višine včasih veliko pomeni, ker je veter višje nekoliko občutnejši. Nižje ob morju je namreč trenje večje in je zato veter šibkejši, poleg dejstva, da ga poberejo ostale jadrnice.

Jutri bo v nočnih urah po vsej verjetnosti pihljal šibak kopni veter iz vzhodne ali severovzhodne smeri. Če bo več vlage in bo nočna ohladitev v tržaškem zaledju skromnejša, bo slednji odpovedal. V dopoldanskih urah bo vsekakor šibak veter obrnil z morske strani in bo pihal iz jugovzhodne do severozahodne smeri. Vmes, med obratom vetra, verjetno med kako 10. in 11. uro, bo lahko ponekod na regatnem polju tudi nastalo prehodno brezvetrje. Hitrost vetra bo vsekakor v najboljšem primeru do okrog 10 km/h, kaže pa, da bo povečini nižja, in sicer od 5 do 10 km/h, občasno lahko od 0 do 5 km/h.

V podobnih razmerah so pred leti sodniki včasih skrajšali regatno polje. Kljub temu je leta 2008 prispelo na cilj le 191 jadrnic od 1912 vpisanih.