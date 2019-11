Vhod v Dolino Glinščice bodo pred kamenjem zavarovali z mrežo

V nedeljo, 15. januarja 2017, se je apnenčasta skalna gmota odkrušila s pečine nad občinsko cesto, ki iz Boljunca vodi v Gornji konec. Del gmote, ki se je zdrobila, je ostal na pobočju, kamen pa je zadel avtomobil, ki je bil parkiran na omenjeni cesti in poškodoval streho ter razbil eno šipo. Na kraju so posegli gasilci, karabinjerji in prostovoljci civilne zaščite. Del cestišča pod pečino so zaprli za promet. Iz varnostnih razlogov je ta del po navedbah dolinske občinske uprave še vedno zaprt za avtomobile in pešce. Posledice odkrušenja bi lahko bile hujše: gre namreč za cesto, ki jo izletniki Naravnega rezervata doline Glinščice uporabljajo v velikem številu, saj predstavlja glavni vhod v zaščiteno območje.

Na prošnjo Občine Dolina je tehnično osebje geološke službe Dežele Furlanije - Julijske krajine izvedlo več ogledov in preverjanj. Oktobra lani je deželni oddelek za geološko-vodno-okoljsko zaščito sporočil namero, da dodeli občini prispevek v višini 100.000 evrov za omilitev hidrogeološke ogroženosti zaradi padanja skalovja na občinski cesti pri Gornjem koncu.

Občina je nato zaupala strokovni nalog geologu za predhodno geološko dejavnost.