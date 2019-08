Videti si želijo zelenje, fontano in klopce

Zelenje, fontana in stare kamnite plošče so elementi, ki jih Tržačani želijo videti na prenovljenem Trgu sv. Antona. Želje so izrazili preko spletne platforme, ki so jo aktivirali pred tremi tedni, zaprli pa jo bodo 7. avgusta. Doslej so zabeležili več kot 1780 ogledov, povprečno trajanje ogleda je 4 minute in 19 sekund, pristojni so odgovorili na 63 komentarjev, 14 komentarjev pa zaradi žaljivih elementov niso objavili. To so delni statistični podatki, ki zadevajo participativno platformo, preko katere Občina Trst že nekaj tednov vabi širšo javnost, naj izrazi svoje mnenje o štirih variantah projekta prenove Trga sv. Antona.

Iz ocen projekta, ki ga je pripravil tržaški arhitekturni biro Bradaschia, izhaja, da so zelenje, fontana in klopce tisto, kar si občani in občanke želijo videti na Trgu sv. Antona. Ker nobena od variant arhitekturnega projekta skupaj ne vsebuje vseh teh elementov, je večina obiskovalcev platforme izbrala tretjo varianto, ki se vsaj deloma približuje njihovi idealni podobi trga.