Virtualno ... na Kraški pust

»Ko bi epidemiološke razmere to dovolile, bi bili v soboto na Opčinah in bi se našemljeni še mi vživeli v Kraški pust in se, sem prepričana, kar se da zabavali. Načrti pa so splavali po vodi, tako da se bomo morali na Opčine, na pustovanje, pripeljati kdaj drugič.« Slovensko etnološko društvo (SED) iz Ljubljane je namreč ravno letos v sklopu svojih rednih strokovnih ekskurzij načrtovalo spoznavanje pustne tradicije Slovencev iz Italije.

Okoliščine so jo čisto vsem zagodle, saj je vsakršno premikanje ali dogajanje omejeno oz. v tem primeru preklicano. Vodja delovne skupine SED, etnologinja Zora Slivnik Pavlin pa si je želela, da bi openski pust vseeno dosegel slovenske ljudi – etnologe in radovedneže nasploh, zato je ekskurzijo tokrat izjemoma spremenila ... v virtualno.

V torek, 16. februarja, je ob 18. uri predvidena zoom povezava posvečena Kraškemu pustu (meeting ID: 817 5395 6885, passcode: 344846).

Izza ekranov se bo ob etnologinji Zori Slivnik Pavlin oglasil predsednik organizacijskega odbora Kraškega pusta Igor Malalan, ki bo pripovedoval o dogajanju, organizaciji in pripravah na Kraški pust, od začetkov do današnjih dni. Pogovor bo vodila vodja slovenskega programskega oddelka RAI Martina Repinc, sodeloval pa bo tudi dr. Jurij Fikfak iz Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ki bo več povedal o terenskih raziskavah na tem delu in o življenju Slovencev zunaj matičnih meja. Srečanje pa bo obogatilo predvajanje pustnih odlomkov in fotografskega gradiva.