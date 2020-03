»Virus« močno opeharil turistične vodnike

»Kar se danes dogaja je za naš turistični sektor popolna katastrofa.« Brez ovinkarjenj in brez pretiravanj - tako je posledice pretiranega preplaha pred koronavirusom na koži turističnih vodnikov v Trstu oz. širše v vsej deželi FJK opisala Donatella Ursini, vodja združenja Nord Est Guide, ki z deželnim Združenjem turističnih vodnikov združuje vse usposobljene turistične vodnike iz naše dežele. Za turistično vejo je to obdobje navadno kar se da aktivno, saj je obdobje šolskih izletov, ki doživljajo višek ravno med marcem in majem, tako da je Ursinijeva nepričakovan zasuk dogajanja primerjala hladni prhi. Izlete so šole drugega za drugim nemudoma odpovedale, kar je za turistične vodnike huda ekonomska klofuta. Mimogrede je dodala, da sama vodi tudi trgovino s spominki, ki v tem času povsem sameva, tako da jo je virus dvojno oškodoval. Kolikšna bo škoda, sicer težko oceni, pa vendar - kar v trgovini in kar v agenciji - meni, da se bo sukala okrog 100 tisoč evrov.

22 AVTOBUSOV V ČETRTEK NE BO

5. marca je združenje Nord Est Guide samo v Trstu pričakovalo 22 avtobusov - šolskih izletnikov namreč - od teh pa se v mesto ne bo pripeljal niti eden. Ne 5. marca in niti vse dni za tem datumom. Vsaj do 15. marca, ko naj bi bilo izlete in ekskurzije znova mogoče organizirati, kot napovedujejo z ministrstva za šolstvo. V kakšni obliki bodo stekli, pa je seveda drugi par rokavic ...