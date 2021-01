Višja umrljivost, rodnost pa leto za letom nižja

Odkar je izbruhnila pandemija novega koronavirusa, se vsak dan srečujemo s srhljivim seštevanjem umrlih. Do včerajšnjega dne je na Tržaškem po uradnih podatkih umrlo 483 covidnih bolnikov. Vprašali pa smo se, koliko ljudi je v preteklem letu preminilo in kakšno je demografsko gibanje v zadnjih treh letih v Trstu.

Iz podatkov, ki jih je Primorskemu dnevniku posredoval tržaški občinski odbornik Michele Lobianco, obdelal pa matični urad Občine Trst, je razvidno, da se je število smrti v občini v letu 2020 povečalo, novorojenčkov pa je leto za letom manj.

Leta 2018 je v Trstu umrlo 2359 ljudi. Poleg teh je 45 Tržačanov umrlo v tujini, 381 pa v drugih italijanskih občinah. Skupno so se tako poslovili od 2785 oseb s stalnim bivališčem na območju tržaške občine, med njimi je bilo 1532 žensk in 1253 moških.

Slika se v enem letu ni izboljšala. Ob koncu leta 2019 je bilo 53 smrti več (2838) – umrlo je 1542 žensk in 1296 moških. V lanskem letu, med razsajanjem koronavirusa, pa je mrtvih bilo 3062: 1695 žensk in 1367 moških. Med temi se jih je 42 poslovilo v tujini. Težko je reči, v kolikšni meri je ta porast posledica pandemije, pred leti pa naj bi bila umrljivost že kdaj višja.

Kaj pa stopnja rodnosti? V preteklem letu je v tržaški občini na svet privekalo 1206 dojenčkov (599 dečkov in 607 deklic), samo štirje manj kot v letu 2019 (210: 569 deklic in 641 dečkov). Obenem pa to pomeni, da se je lani rodilo kar 85 otrok manj kot v letu 2018, ko je starše razveselilo 624 deklic in 667 dečkov.

Porast rodnosti so po Istatovih podatkih zadnjič zabeležili leta 2014, ko je v Trstu prijokalo 1434 novorojenčkov.

Demografsko gibanje pa med drugim kaže na zaskrbljujoč podatek. Razkorak med številom rojstev in smrti se je v zadnjih treh letih povečal, ravno v koronaletu 2020 se je problem skokovito poglobil. Naravni prirastek – t. j. razlika med številom rojenih in umrlih – je že dolga leta negativen, v letu 2018 je število smrti presegalo število rojstev za skoraj 1500 enot. V letu 2019 je razlika znašala 1628, v letu 2020 pa celo 1856. Razlika med številom rojstev in smrti se je torej v enem letu povečala za dobrih dvesto enot.