Višje sodišče oprostilo policiste v primeru Aline Bonar

Višje sodišče v Trstu je oprostilo policiste, vpletene v kazenski postopek, povezan s samomorom ukrajinske državljanke Aline Bonar Diačuk, do katerega je prišlo aprila leta 2012 v prostorih openskega komisariata. S tem je sodni senat, ki mu je predsedoval Igor Maria Rifiorati, v bistvu potrdil prvostopenjske sodbe, čeprav z drugačno razlago: takrat je sodišče ocenilo, da ni bilo dejanja, tokrat pa da dejanje ni kaznivo. Sam generalni tožilec Dario Grohmann je oprostilne sodbe predlagal že januarja letos.

Šest tržaških policistov je bilo obtoženih nezakonitega pridržanja oz. ugrabitve tako nesrečne Aline kot številnih drugih tujih državljanov, dva pa uboja iz malomarnosti, ker na Opčinah nista preprečila samomora. Vsi sodniki so teze, ki jih je v prvi stopnji zagovarjal tožilec Massimo De Bortoli, naposled zavrnili. Oproščeni policisti so bili danes vsi navzoči na sodišču, do sodbe prihaja osem let po dogodku.