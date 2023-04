Višje sodišče potrdilo oprostitev za Merana

Višje sodišče je za Alejandra Augusta Stephana Merana, ki je 4. oktobra 2019 na tržaški kvesturi ubil policista Pierluigija Rotto in Mattea Demenega, potrdilo oprostitev porotnega sodišča. Sodniki so tudi tokrat sklenili, da med streljanjem na oba policista ni bil prišteven. Prihodnjih 30 let pa bo moral prebiti v domu za izvajanje varnostnih ukrepov (ital. REMS).

»Nekoliko smo naveličani poslušati izgovore, češ da je Meran bolan in da se slabo počuti. Naveličani smo celotne zgodbe, gledati pa moramo naprej, ker nam ne preostaja drugega,« je po razsodbi izjavil Fabio Demenego, oče enega od dveh ubitih policistov. »Gre za ponavljanje razsodb, sprejetih z veliko lahkotnostjo,« je dodal, »toda oni so sodniki. Želim si le, da bodo sodniki nekega dne, ko bodo potrebovali pomoč policista in bo k njim prišel 20-letni mladenič, morda o tem premislili.