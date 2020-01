Višje upravno sodišče podrlo še zadnjo oviro za openski tramvaj

Višje upravno sodišče v Rimu je potrdilo sodbo deželnega upravnega sodišča (DUS) Furlanije - julijske krajine v zvezi s prenovo proge openskega tramvaja. To pomeni, da se prenova lahko začne, saj nadaljnje pritožbe niso mogoče. Do konca tega meseca naj bi torej tržaška občinska uprava določila izvajalca del, ki bo moral na odseku, kjer je avgusta leta 2016 prišlo do nesreče, zamenjati tračnice in lesene pragove.

Podjetje Se.Ge.Co. srl se je jeseni pritožilo na DUS, ker je menilo, da je bil sklep, s katerim je Občina Trst uvedla postopek za določitev izvajalca del, nepravilen. Sporna naj bi bila upoštevana merila, ker naj bi skupni stroški presegali milijon evrov, pa tudi razdelitev del v več manjših sklopov in dejstvo, da je občinska uprava povabila 15 podjetij, Segeca pa ne. DUS je pritožbo zavrnil, ker naj bi bila neutemeljena, višje upravno sodišče pa se je očitno s tem strinjalo.

»Razsodba pomeni, da nadaljujemo z našimi načrti in z deli. Pomembno je, da se delo dobro opravi, čeprav nas hoče veliko ljudi ovirati,« je novico komentiral tržaški župan Roberto Dipiazza.