Visokokakovostne kamere za varnost občank in občanov

Tržaška občina bo v naslednjih mesecih okrepila videonadzor nekaterih predelov mesta. Z novimi visokokakovostnimi kamerami bo lokalna policija opazovala dogajanje na trgih Goldoni in Bonifacio ter v okolici.

»Občinska uprava je v ponedeljek odobrila novo strategijo videonadzora. Tokrat ne gre le za število postavljenih kamer, ampak za kakovost posnetkov,« je pojasnil tržaški podžupan Paolo Polidori na predstavitvenem srečanju, ki je potekalo danes v prostorih občinske palače, »saj smo do danes opazovali posnetke, iz katerih ni bilo mogoče prepoznati obrazov ali drugih podrobnosti, ki so temeljnega pomena pri identifikaciji storilcev kaznivih dejanj.«

Na območju tržaške občine je trenutno postavljenih 118 kamer, ki opazujejo dogajanje na trgih, v ulicah in parkih, ter 18 posebnih kamer, ki prepoznavajo tablice avtomobilov in drugih vozil. Namestitvi nove tehnologije, ki je ne premore nobena druga občina v deželi FJK in redkokatere v Italiji, je občina namenila 150 tisoč evrov. Polidori je ob koncu srečanja zaupal, da bo občina za videonadzor kmalu odobrila dodatnih 500 tisoč evrov.