Visokotehnološke rešitve za zdravje po dobi koronavirusa

Pandemija novega koronavirusa je enkrat za vselej dokazala, da brez vlaganja v zdravstvo ne gre. Šesti dogodek EuroBioHighTech (EBHT), ki je uprt v biomedicinski sektor in visokotehnološke rešitve na področju dobrega počutja in zdravja, bo v ponedeljek, 27. in torek, 28. septembra, potekal v duhu snovanja nove prihodnosti po težkem in dolgem obdobju izrednih zdravstvenih razmer. Glavno prizorišče bo nov Urban center na tržaškem nabrežju, večina dogodkov pa bo vsekakor potekala po spletu.

Podrobnejši program so včeraj razkrili Diego Bravar, predsednik mreže zagonskih in inovativnih podjetij BioHighTech NET 4.0, ki je tudi glavni pobudnik in organizator dogodka, Sonia Lussi namestnica direktorja zveze Confindustria za Tržaško in Goriško, Patrizia Andolfatto v imenu trgovinske zbornice za Trst in Gorico ter Franco Scolari, direktor tehnološkega središča severnega Jadrana. Podjetja, raziskovalci, strokovnjaki in ustanove bodo skupaj debatirali in razmišljali o izzivih današnjega časa. Glavni cilj organizatorjev je vsekakor spodbuditi družbeni in gospodarski razvoj z inovativnimi idejami.