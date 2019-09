Vittorio Vidali je sovražil Tita in Jugoslavijo, ne pa Slovencev

Karlsenovo delo Vittorio Vidali, Vita di uno stalinista (1916-56), (Il Mulino, 2019), so predstavili v sredo zvečer v Novinarskem krožku v Trstu. V (pre)polni dvorani so publikacijo, ki ji je 41-letni tržaški zgodovinar posvetil deset študijskih let (Patrick je raziskovalec na tržaški fakulteti političnih ved in direktor Deželnega inštituta za zgodovino odporniškega gibanja v Furlaniji - Julijski krajini), predstavili zgodovinar in profesor na tržaški univerzi Raul Pupo, Mauro Gialuz in Ravel Kodrič. Kodrič, ki pozna odlično zgodovino Kominforma na Tržaškem (leta 1948), je poudaril, da bi lahko avtor Vidalijeve biografije mirne duše lahko naslov napisal v množini in ne v ednini: »Življenja (ne pa življenje) stalinista«. Vidali, Miljčan po rodu, je namreč kot revolucionar deloval v Nemčiji, Franciji, Združenih državah Amerike, Sovjetski zvezi, Mehiki in Španiji, kjer je kot general Carlos v španski državljanski vojni (1936) deloval v okviru Petega regimenta, ki je nudil prvi odpor Francovemu prodoru. Bahal se je še z vrsto ilegalnih imen in v Združene države Amerike je prišel kot Enea Sormenti ter ustanovil komunistične oborožene oddelke.

»V poklicnega revolucionarja so ga izobrazili v Moskvi. Postal je človek Kominterne. Sovražil je Trockega (in predvsem trockizem), čeprav naj ne bi bil direktno vpleten v njegov umor v Mehiki. Sodeloval pa naj bi pri drugih usmrtitvah,« je dejal Pupo, kar je v publikaciji poudaril tudi Karlsen (Stalinov killer, stran 139).