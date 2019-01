Vizionarski stroji renesančnega genija Leonarda

Slikar, arhitekt, znanstvenik, izumitelj: ob imenu renesančnega genija Leonarda da Vincija se v enciklopedijah pojavljajo številne oznake. Veličino italijanskega veleuma je res težko izčrpno ponazoriti. Posamezne plati njegovega življenja in dela pa bomo lahko letos odkrivali na številnih prireditvah oziroma dogodkih, ki se bodo zvrstili ob 500. obletnici njegove smrti. Tržaška hidrodinamična centrala bo od 9. februarja do 5. maja gostila razstavo z naslovom Tra Natura e scienza. Le macchine di Leonardo (Med naravo in znanostjo. Leonardovi stroji).

»Gre za izbor približno tridesetih strojev, ki jih je sestavil profesor tehnične vzgoje Girolamo Covolan na osnovi Atlantskega kodeksa, največje zbirke Leonardovih risb in zapisov ter beležnic Madridskega kodeksa. Narisanih strojev ni nikoli izdelal in ravno v tem je dragocenost Covolanijevega dela,« je za Primorski dnevnik obrazložil predsednik društva, organizatorja razstave Avanguardia Cafè iz Ferrare. Po začetnem začudenju in občudovanju, češ da ga je v Emilio-Romagno poklical dnevnik slovenske manjšine v Italiji, je z veseljem pojasnil: »Prva postavitev je nastala pred dvema letoma. Povabili so nas že v številne kraje. Glede na to da letos obhajamo jubilej Leonardove smrti pa pričakujemo, da bo zanimanje še dodatno naraslo in to tudi v tujini. Tržaški občinski odbornik za kulturo Giorgio Rossi nam je med prvimi posredoval svoje navdušenje nad razstavo.« Obenem pa je poudaril, da razstava noče biti vezana na obletnice ali jubileje temveč hoče prikazati večplastno razsežnost Leonardove genialnosti.