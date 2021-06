V Ul. Brigata Casale blizu križišča z Ul. Flavia se je danes ob 6.40 vlačilcu med vožnjo odpel priklopnik, ki je obstal sredi ceste in povsem ustavil promet. Na srečo ni bilo poškodovanih in gmotne škode. Posredovali so gasilci, ki so zavarovali območje in z žerjavom odstranili posledice neobičajne nezgode. Na kraju so bili tudi karabinjerji.