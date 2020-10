Vladni »ukaz« izpraznil Sežano

»Prepričan sem, da smo potrebovali nek red. Ko bi ga dočakali prej, bi bilo sicer veliko, veliko boljše ... Pa kaj, zdaj smo ga dobili in ga je treba spoštovati, ker bo drugače hudo, saj ne vemo, kdaj bo vsega tega konec.« Sredi mrke, deževne, predvsem pa prazne Sežane se nam je danes zjutraj gospod Pepi zdel kot nekakšna prikazen. Z dežnikom v roki je korakal po Partizanski ulici in se hudoval nad temi, ki ne nosijo mask. »Da bi res čim prej minilo,« se je poslovil in šel dalje.

Dan se je tudi v Sežani tako kot v vseh ostalih slovenskih mestih začel v znamenju spuščenih navojnic in pravega mrtvila na ulicah. Tako kot veleva vladna uredba so gostinski lokali od včerajšnjega dne prekinili z dejavnostjo, ravno tako kot bari in kavarne, trgovine z oblačili in obutvijo, knjigarne ter kozmetični in frizerski saloni, na primer. Sobotni vrvež kupcev in strank po sežanskih cestah, trgovinah in barih, kakor smo ga navajeni, je popolnoma mrknil. K temu je resnici na ljubo pripomogel tudi nadležen dež, ki je že tako žalostno samoto, še dodatno obremenil.

ZAPRTO, ZAPRTO, ZAPRTO

Na vratih trgovin, salonov in barov na sežanski glavni prometnici je od včerajšnjega dne prilepljeno še dodatno sporočilo strankam. Ob tistih, ki pozivajo na posamično vstopanje oz. ki prosijo, naj vsak nosi masko in upošteva varnostno razdaljo, je tudi sporočilo o zaprtju – do nadaljnjega. Tako je, saj naj bi izredni ukrepi namreč veljali teden dni, v četrtek ali petek pa naj bi vlada ocenila stanje in se odločila, ali jih bo treba podaljšati, preklicati ali omiliti. Izza zaprtih vrat se včeraj nihče ni odzval – tako da dejansko ne vemo, kako so lastniki teh dejavnosti »ukaz« sprejeli. Druge izbire pa itak niso imeli.