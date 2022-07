Italijanske železnice sporočajo, da vlaki med Trstom in Tržičem spet vozijo. Odsek je bil več dni zaprt zaradi požarov na Krasu. Progo so spet vzpostavili okoli 10. ure, odprta pa je tako za tovorne kot za potniške vlake. Od četrtka popoldan je bilo na delu približno 100 delavcev, ki so delali celo noč, da bi popravili škodo na 5-kilometrskem odseku, ki ga je poškodoval ogenj. Škoda znaša 320.000 evrov.