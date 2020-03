V noči na 4. marec so neznanci vlomili v bar na Trgu Tra i Rivi v Rojanu in iz njega odnesli čedno vsoto denarja. Zlikovci so razbili okensko šipo in vstopili v lokal, kjer so izpraznili blagajno in vsebino menjalnika kovancev tamkajšnjih igralnih avtomatov. Vsega skupaj so s seboj odnesli okoli 3500 evrov. Tatvino je 4. marca zjutraj odkril lastnik bara, ki je poklical policijo.