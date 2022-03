Voda, elektrika in plin v Trstu v enem letu dražji za 27 odstotkov

V Trstu so se februarja cene v glavnem povišale za 0,8 odstotka v primerjavi z letošnjim januarjem in za 6,7 odstotka v primerjavi s februarjem 2021, je sporočil občinski urad za statistiko. Zabeležili so zlasti višje cene vode, elektrike, plina in drugih energentov (+2,5 odstotka) ter prevozov (+2,2 odstotka). Porast cen je bil nekoliko zmernejši za hišno opremo (+1,2 odtotka). Cene oblačil in obutve ter izobraževanja se niso spremenile, medtem ko so cene v gostinstvu in za turistične nastanitve beležile padec 2 odstotkov.

V enem letu so se cene vode, elektrike in plina ter drugih energentov v Trstu podražile za 27,8 odstotka. Povišale so se tudi cene prevozov (+11,6 odstotka) in cene v gostinstvu ter nastanitvenih dejavnostih (+6,7 odstotka). Podražili so se tudi hrana in alkoholne pijače (+5,1 odstotka).