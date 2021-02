Voda poplavila vežo palače Gopčevič

Obilno deževje se je danes zjutraj polastilo tržaškega nabrežja in postreglo s tipičnimi prizori najbolj burnih deževnih dni. V nekaj urah je deželna meteorološka opazovalnica namerila več kot 24 litrov dežja na kvadratni meter. Svoje pa je naredila tudi plima. Mimoidoči so lahko začofotali v lužah na pločnikih, avtomobili so kolesa vrteli v vodi. Nastali so prometni zastoji. Občina Trst je na svojih spletnih kanalih in družbenih omrežjih obveščala, naj bodo pešci pazljivi, vozniki pa naj ne vozijo prehitro.

Poplavljenih je bilo več tamkajšnjih ulic. V ulicah Cadorna in Diaz ter bližnji okolici – so sporočili gasilci – je voda pronicala tudi v veže nekaterih poslopij. Podobno se je godilo v palači Gopčevič, kjer domuje tržaški občinski gledališki muzej Carlo Schmidl. Na črno-belih ploščicah je nastalo pravo vodno zrcalo. Za jutri civilna zaščita iz FJK opozarja pred povišanim plimovanjem morja.