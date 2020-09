Vodeni ogledi za Alzheimerjeve bolnike

Za Alzheimerjev sindrom trpi v Trstu več kot šest tisoč starejših oseb, v Furlaniji – Julijski krajini pa skoraj dvajset tisoč. V težkem življenjskem obdobju, ko se človek ne prepozna več v svojem okolju, je tudi družba večinoma nepripravljena, storitve pa nezadostne. Prav zaradi tega stoji bolnikom in družinam na Tržaškem že veliko let ob strani združenje De Banfield, ki sloni na delu prostovoljcev ter redno sodeluje z javnimi ustanovami in drugimi organizacijami.

Prav sodelovanje z Občino Trst in s tržaškim Rotary klubom je obrodilo nov projekt z naslovom Memorabili armonie (Nepozabne harmonije), s katerim želijo bolnikom in njihovim spremljevalcem – caregiver – ponuditi kratek a sproščujoč stik z umetnostjo, ki je lahko terapevtski ali enostavno prijeten. Od decembra dalje bodo v gledališkem muzeju Carla Schmidla potekali vodeni ogledi s strokovnim spremstvom, na katere se bodo lahko prijavili uporabniki sprejemne hiše Casa Viola, kjer deluje združenje De Banfield.

Projekt sta z navdušenjem spremljala in podprla, že od snovanja, tržaška občinska odbornika Carlo Grilli in Giorgio Rossi, ki si želita širše ponudbe in več podobnih iniciativ.

»Naše združenje, ki deluje samo s pomočjo prispevkov zasebnikov, ima pomembno poslanstvo. Želimo si, da bi bilo mesto starejšim z demenco bolj prijazno. Veliko let delamo na tem in do pred kratkim smo se povezovali le z občinskim odbornikom za socialo. Danes se že menimo z odbornikom za kulturo, kar pomeni, da se naše želje počasi uresničujejo in da aktivno segamo v družbo,« je poudarila Maria Teresa Squarcina, podpredsednica združenja De Banfield.