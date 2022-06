Volitve: v Devinu - Nabrežini zvišali deželno povprečje

V devinsko-nabrežinski občini je bila volilna udeležba na lokalnih volitvah nekoliko višja od deželnega povprečja. Tu se je v nedeljo na volišča podalo 4130 ljudi ali 54 % upravičencev, ki so izbirali med dosedanjo županjo desne sredine Danielo Pallotto in levosredinskim kandidatom Igorjem Gabrovcem. Pred petimi leti je bila udeležba za dobre štiri odstotke višja: takrat je na volišča šlo 58,35 % ali 4474 upravičencev.V Furlaniji - Julijski krajini je na volišča šel le vsak drugi volilni upravičenec oziroma upravičenka. Lokalnih volitev se je namreč udeležilo 50,8 % volivcev. Najnižjo udeležbo so zabeležili v kraju Vito d’Asio, in sicer 19,2 %, najvišjo pa v Lignanu Sabbiadoro, kjer je na volišča šlo 60, 8 % upravičencev.